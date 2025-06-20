В Петербурге пьяный мужчина убил жену из-за ревности

Обвиняемый не помнит при каких обстоятельствах убил жену.

30 июня, в Петербурге вечером мужчина под воздействием алкоголя 14 раз ударил жену неизвестным острым предметом, от чего, она скончалась. По данным пресс-службы судов, обвиняемого задержали 1 июля.

По предварительным данным, мужчина купил спиртные напитки и пошел домой, где успел выпить только одну бутылку. После этого конфликт разгорелся на фоне ревности мужа, который нанес жене 14 ударов колющим предметом в голову и в шею. Женщина не выжила. Пресс-служба рассказала, что задержанный не помнит деталей и обстоятельств трагедии. Со слов мужчины, он помнит только крик ребенка, который пытался его окликнуть. О смерти жены он узнал от сотрудников.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Колпинский районный суд вынес решение заключить обвиняемого под стражу до конца августа этого года.