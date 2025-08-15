В Петербурге почтили память лидера группы «Кино» Виктора Цоя

Поклонники музыканта собрались на Богословском кладбище в годовщину его смерти.

Сегодня, 15 августа, сотни фанатов пришли на Богословское кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В этом году исполнилось 35 лет со дня его гибели в автокатастрофе.

С раннего утра могилу музыканта усыпали цветами — розами и гвоздиками. Среди пришедших были люди разных возрастов, включая семьи с детьми. Поклонники пели песни «Кино» под гитару, слушали записи группы. Фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел, как фанаты вспоминают рок-музыканта.

В память о Цое в Петербурге организовали несколько мероприятий. В «Севкабель Порту» проведут ночную экскурсию по выставке, посвященной музыканту. В кинотеатре «Ленфильм» покажут культовый фильм «Игла» с участием Цоя. А ночью Дворцовый мост разведут под симфонические версии его песен.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Его автомобиль столкнулся с автобусом в Латвии.