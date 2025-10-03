В Петербурге поймали сбежавшую птицу-носорога

Большого индийского калао, сбежавшего из Ленинградского зоопарка в последний день сентября, наконец, поймали.

Птицу-носорога Шанти специалисты смогли поймать лишь на четвертый день после побега. Об этом сообщила «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу зоопарка. Напомним, что калао улетел во время плановой процедуры по переводу обитателей из летних вольеров в зимние.

Сотрудниками зоопарками ранее применялись всевозможные способы поимки - от стрельбы дротиками с седативными средствами до приманки птицы любимыми лакомствами, однако мешали разные факторы: шум городских улиц, вороны и толпы людей.

По сообщениям СМИ, на этот раз после удачно выполненного хитрого плана птицу поймали сачком и сразу повезли в зоопарк для осмотра ветеринарами. Ко всеобщей радости теперь Шанти дома, общается с другой птицей и чувствует себя хорошо, несмотря на все приключения.

Напомним, на днях в городе была развернута масштабная кампания по срочной поимке беглянки.