В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

Представители культуры обсудили вопросы развития современной культурной среды и узнали больше о проекте «Серебряное ожерелье России»

12-13 сентября в Санкт-Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур. Традиционно в рамках форума ведущие российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества и органов власти обменялись идеями, обсуждают тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева познакомила участников дискуссии с инициативами по сохранению и возрождению культурного и исторического наследия, которые реализуются на территории Северо-Запада России и объединены единым межрегиональным проектом «Серебряное ожерелье России».

«Сегодня проект „Серебряное ожерелье России“ включает уже более 10 подпроектов и инициатив. И новые, самые разнообразные предложения поступают постоянно от участников из разных сфер деятельности, от тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение и развитие своей малой Родины, в ее популяризацию. Главное, на что мы обращаем внимание, предложенные инициативы должны приносить результат и пользу территориям и людям, там живущим», — сказала Любовь Совершаева.

Отдельно, заместитель полномочного представителя презентовала участникам сессии проект «Лаборатория сказок Серебряного ожерелья», работая над которым команда блогеров, краеведов, журналистов, маркетологов посещают исторические поселения Северо-Запада, изучают их культурные особенности и открывают для местных жителей новые возможности для развития этих территорий.

На форуме Республику Карелия представила творческая делегация Центра народного творчества и культурных инициатив. С традициями карельских ремесел гостей фестиваля познакомили заведующий отделом ДПИ и ИЗО Виктория Драгун и специалист Наталья Игракова, и мастера декоративно-прикладного творчества Наталья Кузьмина, Ирина Ильина, Ирина Тиккуева.

Кроме того, программу форума украсили выступления Вепсского народного хора и хора русской песни «Питарицы».