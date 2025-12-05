В Петербурге прошел завершающий этап Сбер Бизнес-Феста

Тысячи молодых предпринимателей смогли обменяться знаниями, контактами и лайфхаками, как построить свой бизнес, на Сбер Бизнес-Фесте в Санкт-Петербурге.

Сбер Бизнес-Фест в Петербурге стал заключительным этапом всероссийского цикла деловых событий, которые в течение года прошли в 25 городах России. Мероприятие собрало тысячи молодых предпринимателей из разных областей экономики, менторов, стартаперов на одной площадке. Участники смогли обменяться опытом, лайфхаками и полезными контактами.

Программа фестиваля объединила выступления известных экспертов, презентации лучших практик ведения бизнеса, динамичную среду для нетворкинга и интерактивные площадки с активными зонами отдыха и развлечений.

У гостей мероприятия была возможность наладить деловые связи с партнерами, посетить бизнес-гостиные, получив консультации известных коучей. Представители Сбера поделились обзором текущих трендов, познакомили начинающих предпринимателей с полезными финансовыми и маркетинговыми инструментов для развития своего дела.

Центральной темой Бизнес-Феста в этом году стало понятие «доверие», которое является основой для формирования нетворкинга, контактов с партнерами, клиентами и инвесторами.

Одним из хедлайнеров форума выступил признанный международный эксперт по самосовершенствованию и персональной эффективности Дэвид Кови, продолжатель философии своего отца — Стивена Кови. Помимо него, среди ярких спикеров Бизнес-Феста, которые делились с участниками лайфхаками и принципами успешной работы, — Максим Ганисевский, основатель и СЕО бренда одежды и Айнур Зиннатуллин, модератор и наставник по публичным выступлениям, а также Игорь Стоянов, основатель сети салонов красоты.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

«Сбер Бизнес-Фесту всего два года, и за это время он стал точкой притяжения предпринимателей. Сегодня мы собрали лучших профессионалов своего дела — опытных бизнесменов, признанных коучей, создателей успешных стартапов, чтобы встреча превратилась не просто в теоретический семинар, а стала площадкой продуктивного нетворкинга, где гости получат практические знания и инструменты для роста своего бизнеса».