В Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов

В отношении музыкантов составлены 23 протокола об административных правонарушениях.
После громкой истории с группой «Стоптайм», которая исполняла песни «запрещенных» музыкантов, и последующего ареста ее участников в Петербурге прошли рейды по контролю соблюдения требований к проведению уличных выступлений.
Как сообщает Комитет по вопросам законности, рейды прошли в период с 20 по 31 октября Комитет совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу провел серию рейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений порядка организации и проведения уличных выступлений.
Результатом активной работы стало составление 23 протоколов об административных правонарушениях. Рейды проводились в местах наибольшего скопления людей, где традиционно проходят уличные представления и акции. Особое внимание уделялось соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума, а также наличию необходимых разрешений на проведение мероприятий.
К нарушителям применялась обеспечительная мера — изъятие орудий и предметов совершения административных правонарушений (музыкальных инструментов). Музыкантам грозят предупреждение или штраф.