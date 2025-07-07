В Петербурге рабочего на стройке придавило бетонной плитой, отчего тот скончался

Бетонную плиту плохо закрепили.

Сегодня, 17 июля ночью, в Петербурге на 25-летнего рабочего упала бетонная плита. Молодой человек скончался на месте. По данным «78.ru», это произошло на территории стройки на Муринской дороге.

Известно, что бетонная плита была плохо прикреплена к крану. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.