В Петербурге рабочего на стройке придавило бетонной плитой, отчего тот скончался

Бетонную плиту плохо закрепили.
Сегодня, 17 июля ночью, в Петербурге на 25-летнего рабочего упала бетонная плита. Молодой человек скончался на месте. По данным «78.ru», это произошло на территории стройки на Муринской дороге.
Известно, что бетонная плита была плохо прикреплена к крану. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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