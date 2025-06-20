В Петербурге разгневанный мужчина задушил и зарезал собственную бабушку

Подозреваемого вывела из равновесия ссора с пожилой родственницей.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, жестоко расправившегося с собственной бабушкой, сообщили в Следкоме города.

Ночью 20 июля в квартире дома на Малой Балканской улице между фигурантом и его 75-летней родственницей разразилась ссора.

— Злоумышленник задушил и нанес женщине ножевые ранения, отчего она скончалась на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

Теперь в отношении преступника возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Карелии задержали 38-летнего жителя Олонецкого района, подозреваемого в расправе над своей 86-летней бабушки. По предварительным данным, причиной её гибели стала асфиксия.