В Петербурге река покрылась «ледяным салом»

Река Фонтанка в Санкт-Петербурге утром 15 декабря обрела необычный облик для зимнего сезона. Интересное явление, характерное для периода осеннего ледостава или резких похолоданий, наблюдали жители Северной столицы.
Снежура или ледяное сало является одной из стадий образования сплошного льда. Середина декабря — довольно поздно для этого, но так ледостав опаздывает в Петербурге уже второй год подряд, — рассказывает об этом «Фонтанка».
Снежура — это скопление снега, плавающего на воде, которое образуется в результате трёх факторов:
— обильного снегопада;
— температуры воды около 0°С;
— наличия течения в водоеме, которое соберет снег и превратит его в оригинальные узоры
Но явление скоротечно и к вечеру все причудливые формы изо льда, напоминающие очевидцам не то сало, не то взбитые сливки, по прогнозам синоптиков, должны были растаять.
Ранее мы сообщали, что в Карелии обнаружили неведомое животное.