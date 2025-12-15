В Петербурге школьник ударил ножом учительницу из-за плохой оценки и пытался покончить с собой

Серьёзное происшествие произошло 15 декабря в школе №191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Ученик ранил ножом 29-летнюю учительницу математики, после чего предпринял попытку суицида. По последним данным, оба находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
По информации «Фонтанки» со ссылкой на МВД по Перербургу, подросток пришёл в школу № 191 Красногвардейского района на Белорусской улице раньше начала занятий, хотя на исправление оценки была договоренность на время после уроков. Учительница, уже находившаяся в кабинете, выдала ему задание. В какой-то момент подросток нанёс педагогу первый удар ножом в спину, когда она отвернулась. Затем еще два удара в грудь. Женщине удалось оттолкнуть нападавшего и выбежать в коридор. Через десять минут на месте уже были сотрудники вневедомственной охраны. Подростка нашли в том же кабинете у доски раненым. Полицейские предотвратили его попытку суицида.
По предварительным данным ведомства, причиной агрессии стала плохая оценка.
В данный момент 29-летняя учительница находится в реанимации Александровской больницы. Состояние школьника также оценивается как тяжёлое. Глава районной администрации Андрей Хорт заявил, что ситуация под контролем:
— Пострадавший педагог и учащийся школы были экстренно госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает, — рассказал глава администрации Андрей Хорт.По данным администрации Красногвардейского района, других пострадавших нет. Учебный процесс продолжается, для поддержки учащихся и родителей привлечены педагоги-психологи.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Проверку начала прокуратура Красногвардейского района.
