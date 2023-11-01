В Петербурге суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе

Суд провел выездное заседание в мужском заведении Центрального района Петербурга.

Как сообщает 2 ноября 47news.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга, Куйбышевский районный суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе X.O.Men«s Club на улице Рубинштейна.



Речь в иске администрации Центрального района к ответчикам Елене и Сергею Сазоновым идет о незаконной перепланировке.



«Помещения с приглушенным светом и расслабляющей музыкой посетила судья Ирина Воробьева», — отмечается в новости.



Помещение клуба сдается в аренду ООО «Бар-Групп». Во время проверки администрация обратила внимание на факты самовольной перепланировки: оказались снесены перегородки, сняты батареи, частично демонтирована стяжка пола.



Также чиновники заметили врезки в общедомовые сети водоотведения, то есть оказалось затронуто общее имущество многоквартирного дома. Арендаторов попросили предъявить разрешения на перепланировку и отправили предписание вернуть помещения в прежнее состояние. Требования выполнены не были, тогда чиновники пошли в суд.

Администрация Центрального района просит обязать ответчиков восстановить прежнюю планировку в течение трех месяцев с момента вступления решения в силу. В случае их отказа взыскать по пять тысяч рублей в день до момента устранения нарушений.