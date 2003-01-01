В Петербурге третий день ловят улетевшую из зоопарка птицу-носорога

В Северной столице продолжаются попытки поймать двурогого калао — птицы-носорога по имени Шанти, вырвавшегося 30 сентября из зоопарка на свободу.
Стрельба с ружья шприцем с седативным препаратом не увенчалась успехом, а подмешанное в любимые фрукты птицы снотворное не подействовало должным образом в условиях городского шума. Птицу ловят уже два дня и не могут поймать.
В зоопарке говорят, что если не успеть вовремя поймать птицу, она погибнет, поскольку не приспособлена к жизни в диких северных условиях.
Птица улетела из зоопарка во время плановой процедуры по переводу обитателей из летних вольеров в зимние. С тех пор петербуржцы и гости столицы могут наблюдать этого представителя южной фауны в своем городе.