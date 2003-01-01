В Петербурге в контейнере с бананами обнаружили полторы тонны кокаина

По соседству с Карелией таможня изъяла крупнейшую партию наркотиков.

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудники ФТС и ФСБ обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанную в контейнере с бананами из Эквадора. Общий вес изъятого кокаина составил 1,5 тонны, а его стоимость на черном рынке превышает 20 миллиардов рублей. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, ведомство опубликовало фотографии с места событий.

Контейнер прибыл в Петербург 29 августа на грузовом судне COOL EMERALD. Правоохранители проверили его по информации от иностранных партнеров. При досмотре они нашли 63 коробки с 1,5 тысячами брикетов белого порошка. Экспертиза показала, что в брикетах был кокаин.

Это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо изымала таможня. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, наказание по этой статье — вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает всех участников организованной преступной группы, причастных к контрабанде.

