В Петербурге водители снимают с авто номера, протестуя против платных парковок

В центре Петербурга зафиксировали «бунт» силовиков против новых тарифов на парковку: каждому второму автомобилю скрутили номера.
На одной из центральных улиц Санкт-Петербурга, Захарьевской, сложилась уникальная ситуация: количество припаркованных автомобилей со скрученными или закрытыми номерными знаками практически сравнялось с числом машин, чьи владельцы платят за стоянку. Как сообщает издание «Фонтанка», такая массовая «анонимизация» транспорта стала реакцией на введение с 15 октября дифференцированных тарифов на парковку.
Всего в зоне платной парковки на Захарьевской улице корреспонденты насчитали 381 автомобиль. Из них у 156 (то есть у каждого второго) государственные регистрационные знаки были либо полностью демонтированы, либо частично или полностью закрыты подручными средствами. Наибольшая концентрация таких «анонимных» транспортных средств наблюдалась со стороны Литейного проспекта.
Публикация «Фонтанки» отмечает находчивость некоторых автовладельцев. Среди примеров — владелец «Лады», использовавший для маскировки дорожный знак, автомобиль с надписью «участник СВО» на месте номера, а также другие «скромные» машины, чьи владельцы предпочли остаться неизвестными для системы фотовидеофиксации.
Поводом для столь массового нарушения ПДД стало повышение стоимости парковки. С 15 октября в Петербурге действуют дифференцированные тарифы, при которых цена часа стоянки в центре города может достигать 360 рублей, в зависимости от категории улицы. Также изменилась стоимость абонементов и парковочных разрешений для жителей.
Еще один интересный факт: именно в этом районе расположены управления ГУ МВД, УФСБ (знаменитый Большой дом), УФСИН и другие силовые ведомства. Таким образом, как фиксирует издание, новые правила спровоцировали стихийный протест среди тех, кто по роду службы должен обеспечивать соблюдение закона.
