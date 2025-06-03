В Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил знакомого на Новый год

Мужчину приговорили на 8,5 лет колонии строгого режима за жестокое убийство человека.

В Петербурге вынесли приговор мужчине Максиму Михайлову, который признан виновным в жестоком убийстве знакомого. Во время следствия он сначала признал вину, написав явку с повинной. Но после воспользовался правом не давать против себя показаний. По данным пресс-службы судов Ленобласти, мужчину приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за то, что в новогоднюю ночь он убил своего знакомого в подвале.

Убийца был в состоянии алкогольного опьянения и испытывал личную неприязнь к своему знакомому. Он нанёс десятки ударов острыми и тупыми предметами, бил в разные части тела. Смерть его жертвы наступила на месте в подвале.

Свидетели охарактеризовали Михайлова как агрессивного местного бомжа, который часто издевался над животными, выкручивая им лапы и головы и поджигал морды.