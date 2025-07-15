В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности

Мужчина сменил имя и фамилию после совершенного преступления.

В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве, совершенном в 2006 году. По данным Следственного комитета Санкт-Петербурга, с момента преступления провели множественные допросы и экспертизы.

– В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый днем 26 мая 2006 года, находясь на «Южном рынке», расположенном по пр. Юрия Гагарина в городе Санкт-Петербурге, угрожая ножом, требовал передать ему денежные средства. В ходе конфликта обвиняемый нанес телесные повреждения в виде колото-резанного проникающего ранения грудной клетки мужчине, от которых последний скончался в больнице. После совершенного преступления мужчина скрылся и сменил не только местожительства, но и фамилию, – добавили в ведомстве.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения в суде. Следователи работают над закреплением доказательной базы по делу. Помимо этого в отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело по факту покушения на убийство.