В Петербурге задержан экс-сотрудник Следкома и прокуратуры Карелии

Аркадия Михайлова обвиняют в организации незаконной миграции.

В Санкт-Петербурге задержали 44-летнего Аркадия Михайлова, бывшего сотрудника прокуратуры и Следственного комитета Карелии, и его бизнес-партнера Дмитрия Кима. Об этом сообщило издание 78.ru.

Михайлов и Ким руководили компанией «ЛК Менеджмент» группы «Лидер Консалт». По версии полиции, с 2020 года группа занималась организацией нелегальной трудовой миграции.

Предварительно, они предоставляли иностранных рабочих строительным фирмам, клининговым компаниям и службам доставки. На бумаге мигранты были оформлены в подконтрольных фирмах, но, как считают правоохранители, эти компании не вели реальной деятельности и существовали только для видимости. Договоры с мигрантами составлялись таким образом, что не имели юридической силы, но формально позволяли продлевать патенты и сроки пребывания иностранцев в России.

Следствие выявило минимум восемь нелегальных мигрантов, работавших по этой схеме, но, по оперативным данным, их число превышает несколько сотен человек. Силовики провели более 60 обысков в квартирах фигурантов и офисах их компаний.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Аркадий Михайлов ранее работал в прокуратуре и Следкоме Карелии, имеет награды этих ведомств, также был отмечен грамотой главы Карелии.