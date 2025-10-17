РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу

00:10

В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

23:00

«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске

21:30

Назван средний размер страховой пенсии в России

20:30

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00
В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков
19 октября, 23:00 Происшествия
Поделиться

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения для женщины, которая оставила коляску с пятимесячной дочерью и ушла.

фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Московский районный суд в Санкт-Петербурге вынес решение о заключении под стражу женщины, оставившей у мусорных баков коляску с пятимесячной дочерью. Против женщины было выдвинуто обвинение в покушении на убийство ребенка. Под стражей ее оставили до 15 декабря, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам инцидент произошел 17 октября в районе одного из домов по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге. По версии следствия, около 7.39 утра женщина подошла к мусорным бакам. Оставила коляску с ребенком на территории площадки, а сама ушка. Спустя некоторое время коляску с плачущим ребенком нашел дворник, который обратился в полицию.  

Женщина была задержана 18 октября. Ей предъявили обвинение. Сама она утверждала, что не желала зла ребенку и не хотела его убивать.

Издание «Фонтанка» на основании показаний задержанной выяснило, что сама 35-летняя женщина — приезжая из Карелии. По данным «Фонтанки», в Петрозаводске у нее — еще двое детей, они живут отдельно от матери. Малышка какое-то время провела в детском доме в Петрозаводске, пока мать зарабатывала деньги и подтверждала отсутствие нарко- и алкозависимости. После этого в сентябре 2025 года ребенка ей вернули. При этом, по словам женщины, ей на телефон поступали странные звонки и сообщения с различными «заданиями» — на одном из них она якобы была в момент, когда оставила ребенка.

Также обвиняемая объяснила произошедшее финансовыми проблемами и нервным срывом. Сама девочка в настоящее время находится в доме малютки, она здорова.

Обсудить (0) в ленту
«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске
19 октября, 21:30 Экономика
В Петрозаводске открыли Лобановский мост
19 октября, 14:30 Благоустройство
Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня
19 октября, 10:05 Благоустройство
Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии
18 октября, 22:40 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение