В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения для женщины, которая оставила коляску с пятимесячной дочерью и ушла.

Московский районный суд в Санкт-Петербурге вынес решение о заключении под стражу женщины, оставившей у мусорных баков коляску с пятимесячной дочерью. Против женщины было выдвинуто обвинение в покушении на убийство ребенка. Под стражей ее оставили до 15 декабря, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам инцидент произошел 17 октября в районе одного из домов по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге. По версии следствия, около 7.39 утра женщина подошла к мусорным бакам. Оставила коляску с ребенком на территории площадки, а сама ушка. Спустя некоторое время коляску с плачущим ребенком нашел дворник, который обратился в полицию.

Женщина была задержана 18 октября. Ей предъявили обвинение. Сама она утверждала, что не желала зла ребенку и не хотела его убивать.

Издание «Фонтанка» на основании показаний задержанной выяснило, что сама 35-летняя женщина — приезжая из Карелии. По данным «Фонтанки», в Петрозаводске у нее — еще двое детей, они живут отдельно от матери. Малышка какое-то время провела в детском доме в Петрозаводске, пока мать зарабатывала деньги и подтверждала отсутствие нарко- и алкозависимости. После этого в сентябре 2025 года ребенка ей вернули. При этом, по словам женщины, ей на телефон поступали странные звонки и сообщения с различными «заданиями» — на одном из них она якобы была в момент, когда оставила ребенка.

Также обвиняемая объяснила произошедшее финансовыми проблемами и нервным срывом. Сама девочка в настоящее время находится в доме малютки, она здорова.