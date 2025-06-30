В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения

Наводнение в Санкт-Петербурге фактически уже бы состоялось, если бы затворы КЗС не были бы закрыты.

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения наводнения, сообщила Дирекция КЗС.

«Движение затворов на закрытие начато в 20.00 мск 3 июля. Положение „ЗАКРЫТО“ все затворы заняли в 22.24 мск. Доступ воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу полностью остановлен», — говорится в сообщении.

Уровень воды при закрытых створках КЗС повысился в Неве до 95 см, но в первой половине дня он ещё повысится и ожидается ориентировочно до 120 см.

На акватории Финского залива порывы западного ветра отмечены до 22-27 м/с. В Санкт-Петербурге от 15 до 19 м/с, на акватории Невской губы в районе Кронштадта и Дамбы порывы ветра 20-23 м/с, сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, ветер будет сегодня сохраняться наиболее сильный в первой половине дня, затем начнет ослабевать.

В центре города, как сообщает «Фонтанка» пока только подтапливает спуски к воде, а в Сестрорецке залило парковку, и машины ушли под воду местами до половины. Пулково работает в штатном режиме, за время непогоды на запасные аэродромы ушли два самолета. Местами упали деревья и столбы ЛЭП, есть повреждения электроснабжения.

Ранее Александр Колесов рассказал, что в городе на неве ожидается наводнение, оно станет первым июльским наводнением за 160 лет.