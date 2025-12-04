В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

Заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» Светлана Лапина рассказала о том, что важно знать потребителям тепловой энергии.
По ее словам, «Петербургтеплоэнерго» в отопительный сезон вошло в полной готовности. Все котельные работают в штатном режиме, а используемое оборудование позволяет автоматически регулировать режимы в зависимости от температуры наружного воздуха.
Обязанность теплоснабжающей компании – поставлять качественный ресурс, обязанность потребителя – вовремя его оплачивать. Насколько сегодня этот баланс соблюден?
Этот вопрос мы задали Светлане Лапиной. А также спросили о теплоэнергетике, как едином организме, о поставке и учете тепловой энергии, о начислениях и оплате квитанций, о точности и прозрачности расчетов в теплоснабжении.
Читайте интервью с заместителем директора ООО «Петербургтеплоэнерго», крупнейшей поставщиком тепловой энергии в Карелии.