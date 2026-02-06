В «Петербургтеплоэнерго» продлили акцию по списанию пеней

В «Петербургтеплоэнерго» сообщают о подведении итогов акции «В Новый год — без долгов».
По условиям акции пени, начисленные за долги собственникам жилых помещений в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии и не охваченные судебной работой, подлежали списанию при выполнении двух условий:
— оплате задолженности за тепло и горячую воду и текущие начисления за ноябрь 2025 года до 25 декабря 2025 года включительно;
— отказе от бумажной квитанции с переходом на электронную (для абонентов, получающих квитанции напрямую от компании).
При подведении итогов акции специалисты компании обнаружили, что оба условия выполнили только 2354 абонента, которым и было списано 10,4 млн начисленных пеней. При этом более 10,5 тыс. потребителей выполнили только одно условие — погасили задолженность, но не отказались от бумажной квитанции.
«Потребители, увидев в январской платежке, что пени им списаны не были, стали к нам обращаться с просьбой дать им возможность перейти на электронные квитанции сейчас, так как в предновогодней суете они просто забыли это сделать. Мы решили пойти нашим потребителям навстречу, и для тех, кто погасил свою задолженность в прошлом году, выполнив часть условий акции, продлили срок перехода на электронные квитанции до 1 марта 2026 года, — отметила заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго» по сбыту Светлана Лапина, — тем, кто и до 1 марта не перейдет на электронные квитанции, начисленные пени списаны не будут».Отказаться от бумажной квитанции можно в личном кабинете, через форму обратной связи на главной странице сайта "Петербургтеплоэнерго", направив заявление на электронную почту компании.