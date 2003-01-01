В ПетрГУ назвали самые популярные направления этого года

В ПетрГУ подводят предварительные итоги приемной кампании. Большая часть учебных мест уже распределена. Сейчас объявлен дополнительный набор.
В ПетрГУ идет дополнительный набор на несколько направлений, рассказали «Столице на Онего» в приемной комиссии вуза. Всего вакантными остаются 39 мест на очном обучении, рассказали в приемной комиссии ПетрГУ. Это меньше, чем в прошлом году.
Больше всего мест на программах «Педагогическое образование»: «Начальное образование и английский язык» (8), «Физика и информатика» (6 мест), «Русский язык и Финский язык» (это новое направление — 5 мест); «Генетика, селекция и разведение животных» (5 мест), «Математика в образовании, фундаментальных и прикладных исследованиях» (5 мест). Полный список вакантных мест можно посмотреть по ссылке.
— Последний день подачи заявлений со сдачей вступительных испытаний — 18 августа до 17.00. Без сдачи — 21 августа до 17.00. Вступительные испытания пройдут 19, 20 и 21 августа в соответствии с расписанием. Публикация конкурсных списков — 22 августа, — рассказали в вузе.
Также в ПетрГУ рассказали о самых популярных направлениях этого года. Больше всего заявлений было подано на «Лечебное дело» — 723 на 129 мест. Высокий конкурс был и на «Фармации» (173 человека на 6 мест) и на «Социолгии» (261 человек на 11 мест). Также спросом у абитуриентов пользовались такие программы как «Педиатрия» (442 человека), «Строительство» (393 человека), «Информационные системы и технологии искусственного интеллекта» (382 человека), «Система обработки информации и управления» (308 человек)», «Прикладная математика и информационно-коммуникационные технологии» (300 человек), «Финансовый менеджмент» (311 человек).
Окончательные итоги вступительной кампании подведут в конце августа.