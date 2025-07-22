В ПетрГУ завершают устранять последствия технического сбоя сети

В вузе рассказали о последствиях технического сбоя сети для абитуриентов.

В ПетрГУ сообщили, что последствия технического сбоя фактически ликвидированы. В вузе пояснили, как действовать абитуриентам.

— У всех абитуриентов в нашей системе статусы заявлений поменялись на «Участвует в конкурсе». Если у вас статус до сих пор не изменился, немного подождите. Если у вас статус «участвует в конкурсе», на Госуслугах вы можете подать согласие на зачисление, заключить договор на платное и т. д. Если с этими действиями возникают проблемы или вопросы, это разрешается при личном обращении в приемную комиссию, — уточнили в телеграм-канале вуза.

При этом уведомление, что «заявление отозвано», «целевое отменено», никуда не исчезнет.

— Чтобы восстановить систему, нам пришлось продублировать ваши заявления. Поэтому на Госуслугах поставьте фильтр по заявлениям со статусом «Участвует в конкурсе» и ориентируйтесь только по ним, — говорится в сообщении.

Приоритеты от вуза появятся сегодня вечером. Напомним, абитуриенты ПетрГУ получили ложную информацию о том, что они не прошли по конкурсу из-за сбоев компьютерной сети.