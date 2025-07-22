В ПетрГУ прокомментировали информацию о технических сбоях в сети

В ПетрГУ рассказали, что ситуация под контролем, идет работа по устранению технических неполадок и восстановлению сети.

На данный момент конкурсные списки работают, но могут загружаться дольше обычного, рассказали в телеграм-канале вуза.

— Вся информация в конкурсных списках актуальна на момент их обновления. Никто из конкурсных списков не исчезнет. Данные по высшему общему приоритету и высшему проходному приоритету появятся в списках позже, — уточнили в ПетрГУ.

Абитуриентов просят не волноваться и не паниковать. Оценивать ситуацию по спискам на сайте вуза. Вся актуальная информация будет опубликована в телеграм-канале.

— Сообщаем, что держим ситуацию под контролем и стараемся ее разрешить в кратчайшие сроки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — пишут в вузе.

Напомним, абитуриенты ПетрГУ получили ложную информацию о том, что они не прошли по конкурсу из-за сбоев компьютерной сети.