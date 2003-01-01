РЕКЛАМА
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
В ПетрГУ рассказали, какая нейросеть подходит для создания текстов, а какая для картинок
Сегодня 20:10
Форум «Карелия + ИИ» прошел сегодня, 12 ноября, в Петрозаводском университете. Самой интересной стала тема использования ИИ в жизни и работе.

фото: © Столица на Онего

 Это три года назад, когда появился Chat GPT, искусственный интеллект был чем-то хоть и интересным, но чуждым. Сейчас им пользуются многие — для создания текстов, картинок, стихов. После Chat GPT появилось множество его конкурентов — помощников и приложений. Как не запутаться в них, что лучше подходит для разных задач — в бизнесе, в работе, в учебе, в развлечениях — именно об этом говорили сегодня на форуме.

Главным спикером стал Алексей Борисов — эксперт по нейросетям и генеративному ИИ, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, наставник Школы Стартапов «Сколково». Он помогает компаниям внедрять ИИ в повседневную работу. Для слушателей из Петрозаводска он просто и понятно рассказал, что вообще такое ИИ, как делать для него запросы, какие и для чего есть основанные на ИИ нейросети — платные и бесплатные.

По словам Борисова, ИИ — хоть и называют интеллектом, но на самом деле интеллект в работе с ними есть только один — наш. Интересное сравнение придумал эксперт форума: ИИ — это сильно продвинутый вариант режима Т9 в телефоне, который помогает подбирать варианты букв и слов. В случае с ИИ — не только слов, то текстов, предложений, связей. Иными словами, это все равно не мозг, а алгоритм, инструмент. По крайней мере, пока.

Чтобы было совсем понятно, эксперт вспомнил русскую поговорку: «Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак». Как будет действовать режим Т9, если убрать из текста последнее слово «рак», какой вариант окончания он предложит? Т9 будет ориентировать на слово река и может предложить вместо «рака» «плот», «корягу» или «лодку». ИИ, как более продвинутый, сразу назовет рака, поскольку он анализирует всё предложение в целом и контекст (что есть такая поговорка). В общем, ИИ это инструмент, который поможет ответить на вопросы, создать текст, выполнить логические рассуждения, программирование, сыграть в игры или нарисовать картинку. Но не думать за нас!

— Главный интеллект здесь вы, а не он! — еще раз поясняет эксперт. Это всего лишь отличный инструмент, который помогает решать задачи — для работы, учебы, жизни. Ускоряет и упрощает многие процессы. Слушателям было интересно узнать, какие же использовать нейросети, а главное для чего. Алексей Борисов разделил все наиболее популярные сетки по функционалу и по доступности. Как известно, на фоне санкций и ограничений многие западные программы стали для россиян недоступны, в принципе, а какие-то недоступны по цене.
Но унывать не стоит. Россия в этом вопросе далеко не аутсайдер. У нас есть свои доморощенные  Яндекс GPT с Алисой и Giga Chat от Сбера. И они довольно удобны и прогрессивны. В свободном доступе также китайские DeepSeek и Qwen. Причем именно на Qwen эксперт предложил обратить особое внимание, поскольку он превосходит DeepSeek по многих критериям. Оба они бесплатные, как и российские сети. Кроме того, Qwen умеет создавать картинки, в отличие от DeepSeek.

Есть также удобный и еще доступный Perplexity из США. Его годовое использование стоит копейки (в районе 500 рублей), но функционал и уровень очень хороши. По сути, по словам эксперта, для простого пользователя названных выше вариантов достаточно для решения большинства задач.
Среди графических нейросеток Алексей Борисов отметил опять же Qwen, российский Шедеврум от Яндекса, а также Midjourney («Миджорни») — нейросеть, которая создаёт изображения по текстовым описаниям («промптам»).

В списке ТОП-4 для графики оказалась нейросетка «Кандинский» от Сбера (первое фото).

К слову, здесь уже речь не про бесплатные программы. Нет халявных и для создания видео. Лучшие по мнению эксперта на фото ниже.

Также ИИ можно использовать для создания музыки (например, SUNO), распознавания текста (например, Яндекс Vision OCR) или даже синтеза речи (Яндекс Спич Кит или Салют Спич от Сбера).

В общем, нейросети, основанные на ИИ, уже давно не где-то там за гранью понимания, а в телефонах, на компьютерах и в планшетах многих из нас. По крайней мере, тех, кто был сегодня в зале. Главное — правильно научиться ими пользоваться, чтобы и работы было меньше и ее эффективность увеличилась.

