В ПетрГУ рассказали, за что форелеводу Николаю Федоренко присвоено звание Почетного доктора

Присвоение этого звание кондопожскому форелеводу вызвало большой интерес, а у кого-то удивление. Многих интересовало — а за что оно присвоено? «Столица на Онего» выяснила.

Звание «Почетный доктор ПетрГУ» присвоено Николаю Федоренко решением Ученого совета Петрозаводского госуниверситета. Торжественное вручение диплома, как мы ранее сообщали, состоится 23 сентября.

За что именно было присвоено звание? Этот вопрос «Столица на Онего» задала пресс-службе ПетрГУ. В университете, в первую очередь, отметили, что звание «Почетный доктор ПетрГУ» это именно почетное звание, а не ученая степень. Для его получения не требуется писать и защищать докторскую.

Звание — присваивается за заслуги не только в науке, но также в бизнесе, политике и общественной деятельности. Его присуждают за значительный вклад в развитие науки, образования и международного сотрудничества, а также за поддержку университетских программ. Ранее почетными доктора нашего университета стали поэт Евгений Евтушенко, экс-глава Карелии Сергей Катанандов, депутат Госдумы Валентина Пивненко, председатель Верховного суда Карелии Борис Таратунин, руководители крупных предприятий и госструктур (полный перечень почетных докторов ЗДЕСЬ).

Как рассказали в ПетрГУ, форелевод Николай Федоренко стал «Почетным доктором ПетрГУ» за содействие в создании благоприятных условий для научных и образовательных проектов университета. Если конкретно, то его предприятие активно сотрудничает с главным вузом Карелии. Так, на производственных площадках проходят практику студенты направления «Водные биоресурсы и аквакультура». Совместно с Институтом биологии, экологии и агротехнологий (ИБЭАТ) проводятся генетические исследования форели. На предприятии работают выпускники ПетрГУ, а также ведутся научные исследования по повышению эффективности садкового рыбоводства.

В настоящий момент Федоренко уже руководит производственной практикой студентов старших курсов ИБЭАТ и планирует преподавать в университете. Как руководитель предприятия, он имеет право вести занятия в соответствии с квалификационными требованиями.

Сам Николай Федоренко подтвердил нашему изданию, что планирует начать преподавать в ПетрГУ, чтобы поделиться своим опытом. Он рассказал, что на его предприятии внедрено очень много инновационных решений, например, по быстрой очистке садков от загрязнений и многие другие. Без сомнения, его опыт может быть полезен как студентам, которые будут работать в этой сфере, так и другим форелеводам. Он также рассказал, что планирует создать учебный центр.

Николай Федоренко работает в Кондопожском районе с 1990 года и за это время успел выстроить здесь практически полный цикл производства форели. Буквально на днях он достроил и ввел в работу открытый завод по производству рыбных кормов. Единственное, чего сейчас ему не хватает для полного цикла, это своего маточного стада рыбы. В настоящий момент он работает над этим вопросом, стадо скоро появится. Кроме того, уже этой осенью он намерен начать выращивать сига, сомов и даже южноамериканскую арапайму, вес которой достигает 200 кг.