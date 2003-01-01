В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате

В Петрозаводске в конце минувшей недели произошло несколько ДТП, в которых пострадали люди.
В ГАИ опубликовали сводку происществий.
8 августа на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ла-Рошель 63-летний водитель Land Rover при повороте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Skoda. В аварии пострадали 46-летняя женщина-водитель и 15-летняя пассажирка Skoda.
9 августа на улице Ключевой 31-летняя женщина-водитель Kia при выезде с прилегающей территории сбила 12-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы.
10 августа вечером на улице Черняховского 49-летний водитель Nissan Note при выезде на дорогу сбил 16-летнего подростка на электросамокате. В тот же день поздно вечером на Лесном проспекте столкнулись автомобиль Toyota Mark и мотоцикл Kawasaki. 34-летний мотоциклист получил травмы. Обстоятельства всех происшествий выясняются.