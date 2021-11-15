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В Петросовете предложили определить порядок выделения участков для стоянок транспорта инвалидов

Новости. Общество
06:50, 21 Декабря 2021
фото: pixabay

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Депутаты Петрозаводского горсовета предложили разработать порядок выделения участков для организации стоянок транспорта инвалидов.

Депутатское обращение о необходимости разработки нормативно правового акта, который бы определил порядок выделения земельных участков для возведения гаражей или организации парковок для средств передвижения инвалидов рядом с их домом, направлено в Министерство имущественных и земельных отношений Карелии. Об этом сообщили в Петросовете.

Авторами инициативы выступили заместитель председателя городского совета Павел Петров, депутаты Андрей Рогалевич и Елизавета Васильева.

В обращении депутаты напомнили, что в соответствии с Земельным кодексом РФ для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства могут использоваться земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом согласно законодательству, утверждают схемы размещения таких объектов органы местного самоуправления.

Однако в настоящее время сделать это невозможно в связи с отсутствием регулирующего нормативного правового акта Республики Карелия. В итоге граждане, имеющие инвалидность, не могут воспользоваться своим правом по использованию земель или земельных участков для организации мест стоянки технических или других средств передвижения вблизи их места жительства.

«Просим рассмотреть вопрос по разработке указанного в статье 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ нормативно правового акта с определением порядка и использования гражданами земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», - говорится в обращении городских парламентариев.

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