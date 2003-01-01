В Петрозаводске сгорел легковой автомобиль

Огненное ЧП сняли на видео.

Вчера вечером,15 августа, около 22:00 на улице Железнодорожной в Петрозаводске загорелся легковой автомобиль. Очевидец заснял на видеорегистратор машину, объятую пламенем. Ролик опубликовало сообщество «ДТП Петроазводска и Карелии».

В комментариях к видео некоторые пользователи отметили, что проезжать мимо горящей машины было опасно из-за возможного взрыва покрышек.

Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании поступил в 22:04. На место выехали четыре пожарных на одной автоцистерне. Им удалось оперативно потушить пожар, но автомобиль получил значительные повреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания сейчас устанавливаются.