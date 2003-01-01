В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из главных святынь православия, связанная с жизнью Девы Марии.

В Петрозаводск 16 августа привезли православную святыню – ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы и частицами мощей ее родителей. Об этом сообщает информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии.

Торжественную встречу в кафедральном Александро-Невском соборе провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Принесение святыни состоялось в рамках международной молодежной программы «Духовная связь».

— Принесение [...] ковчега состоялось в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь», осуществляемой Синодальным отделом по делам молодежи, — сообщили в епархии.

Митрополит Константин провел молебен перед святыней. Поклониться Поясу Пресвятой Богородицы жители и гости Карелии могут в Александро-Невском соборе Петрозаводска.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из главных святынь православия, связанная с жизнью Девы Марии. Частица пояса, хранящаяся на Афоне, была привезена в Россию в 2011 году.