В Петрозаводск идут метели, а затем морозы до -23℃

Синоптики рассказали, когда в ближайшие дни жителям Карелии надо ждать резкой смены погоды.

В Карелию на смену «тихому» антициклону идет североатлантический циклон со снегом и ветром. Как рассказали в Гидрометцентре республики, смена погоды произойдет уже 23 ноября. За три дня высота снежного покрова в республике вырастет на 5-10 см, причем больше всего осадков достанется юго-западу Карелии. В северном Приладожье высота снега увеличится до 12-17 см.

С 24 ноября и практически до конца месяца установится холодная погода с температурой на 7-10 градусов ниже нормы. В течение суток будет -10, -15℃, при прояснениях ночью до -18, -23℃. Впрочем, даже такая температура не станет рекордной — в 1995 году температура в конце ноября опускалась до -27,5℃.

Предварительные прогнозы говорят о наступлении в Карелии настоящей зимы.