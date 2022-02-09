В Петрозаводск из Нидерландов прибыл западный цветочный трипс

В привезенном в Петрозаводск каланхоэ обнаружен западный цветочный трипс, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в одной из крупнейших розничных сетей города обнаружили карантинный объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс. Вредитель был обнаружен в партии каланхоэ из Нидерландов.

Наличие карантинного организма было подтверждено результатами лабораторных исследований. Собственник продукции решил уничтожить ее.

Управление Россельхознадзора напоминает, что западный цветочный трипс является очень опасным вредителем, поражающим сельскохозяйственные и декоративные растения.