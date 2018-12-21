В Петрозаводск на вертолете доставили мужчину с менингитом

Врачи санавиации госпитализировали из Медвежьегорска мужчину с менингитом, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Из Медвежьегорска в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова на вертолете санавиации доставили 35-летнего мужчину с гнойным отогенным менингитом.