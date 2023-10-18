В Петрозаводске появится новый цех по переработке пресноводной рыбы

Цех планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

Новый цех по переработке озерной рыбы скоро появится в Петрозаводске, сообщили 19 октября в паблике Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Как рассказали в источнике, строящийся цех по глубокой переработке рыбы ИП Семенов А.В. посетили начальник отдела развития рыбного хозяйства республиканского Минсельхоза Евгений Рекин и ведущий специалист отдела Татьяна Милицина.



Предприниматель приобрел промышленное здание с необходимыми инфраструктурными коммуникациями в районе Птицефабрики площадью более 300 кв. метров. Произвели капитальный ремонт, разработали проектную документацию перерабатывающего производства, приобрели спецоборудование, проводится его монтаж.

Цех планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2023 года, отметили в сообществе.



В цеху будет проводиться соление, копчение рыбы, производство полуфабрикатов (фарш, котлеты из крупной щуки, леща, судака) и консервов (ряпушка в масле).

Продукция будет выпускаться, в основном, из пресноводной рыбы, добытой в Карелии. Планируется создать 7 новых рабочих мест, преимущественно для жителей Птицефабрики. В планах предпринимателя создание цеха по вялению рыбы.