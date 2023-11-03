В Петрозаводск пожаловали белощекие гостьи

Казарки совершенно не пугались прогуливающихся по берегу Онежского озера горожан.

Известный петрозаводский фотограф Илья Тимин «поймал» в объектив камеры белощеких казарок, которые прогуливались по берегу Онежского озера. Фотографиями автор поделился в личном профиле.



«Чудеса происходят в природе. Когда-то, еще не так давно, менее 10 лет назад — мы ездили на берег Белого моря, чтобы сфотографировать или понаблюдать за белощекими казарками на перелете. А истории и наблюдения за этой птицей в самом центре финского города Котка вызывали настоящее удивление. А теперь каждый год и в Петрозаводске. Вначале одна птичка, а теперь уже целая стая из 6 казарок пасутся на берегу Онежского озера, совершенно не пугаясь прогуливающихся горожан», — рассказал Тимин.



«Так или иначе — это прекрасно, что хотя бы иногда мы можем наблюдать дикую природу не покидая городскую зону комфорта. И что важно — стараемся не мешать этой дикой природе жить рядом с нами», — заключил фотограф.

Напомним, ранее Илья Тимин рассказал о том, где в окрестностях Петрозаводска обнаружили стоянку древнего человека.

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