В Петрозаводск прибыла дынная муха

Опасный вредитель бахчевых культур был обнаружен в дынях, привезенных в Петрозаводск.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, опасный карантинный объект был обнаружен в результате мониторинга, проведенного 2 августа в Петрозаводске.

В трех партиях дынь, привезенных в столицу Карелии из Узбекистана, была обнаружена дынная муха. Насекомое является опасным вредителем бахчевых культур, поражая иногда до 100% урожая.

Наличие вредителя было подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Собственники зараженной продукции приняли решение уничтожить дыни.