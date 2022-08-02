В Петрозаводск прибыла дынная муха

Опасный вредитель бахчевых культур был обнаружен в дынях, привезенных в Петрозаводск.
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, опасный карантинный объект был обнаружен в результате мониторинга, проведенного 2 августа в Петрозаводске.
В трех партиях дынь, привезенных в столицу Карелии из Узбекистана, была обнаружена дынная муха. Насекомое является опасным вредителем бахчевых культур, поражая иногда до 100% урожая.
Наличие вредителя было подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».
Собственники зараженной продукции приняли решение уничтожить дыни.
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