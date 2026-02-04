В Петрозаводск прибыла официальная делегация из города-побратима Вагаршапата

Столицу Карелии посетила официальная делегация из города-побратима Вагаршапата (Республика Армения).
«Наши дружеские связи, основанные на взаимном уважении и общих ценностях, были официально закреплены ещё в 2004 году. И каждый такой визит — это возможность сделать наше сотрудничество ещё более тесным и результативным». — написала на своей странице мэр города Инна Колыхматова.
Подготовлена насыщенная программа, итогом которой станут конкретные договорённости для развития Петрозаводска и Вагаршапата. К примеру, Армянская делегация ознакомилась с пожарными системами карельской компании «ЭФЭР».
— Мы ставим перед собой конкретные задачи: усилить партнёрство в социально-экономической и гуманитарной сферах, обменяться лучшими практиками в городском управлении, ЖКХ, культуре и обсудить новые совместные проекты. Прямой диалог между нашими городами — это мощный инструмент развития, — добавила Колыхматова