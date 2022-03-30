В Петрозаводск прибыли 14 новых троллейбусов

С 1 апреля на первый маршрут в Петрозаводске вышли пять новых троллейбусов вологодского предприятия «Транс-Альфа».

Об этом сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Во всех троллейбусах работают валидаторы, позволяющие оплачивать проезд с помощью банковских карт. Машины подключены к приложению „Умный транспорт“», — пишет мэр города.

По словам Любарского, на сегодняшний день в город прибыли 14 из 16 новых троллейбусов в рамках муниципального контракта.

«Продолжается их приемка, регистрация, технический осмотр и другие процедуры. Еще два троллейбуса должны быть доставлены в апреле. И уже совсем скоро горожане увидят все 16 новых троллейбусов не только на первом, но и на других маршрутах», — сообщил глава Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Петрозаводске возобновляется движение троллейбусов по маршруту № 3 и № 6.