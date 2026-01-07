Поезд главного волшебника страны пробудет 8 января в Петрозаводске полдня. Часть программы – бесплатная.

Сегодня, 8 января, в 9-30 в Петрозаводск прибывает поезд Деда Мороза — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. В столице Карелии поезд пробудет до 14-40. После Петрозаводска состав отправится в Мурманск, Вологду, Котлас и завершит маршрут 11 января в Великом Устюге, на родине волшебника.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника страны, который путешествует с остановками на крупных станциях. В большинство городов поезд Деда Мороза прибывает с паровозами, среди которых П-36 — самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России. В этом году поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посещает 70 городов с большими и малыми программами.

В состав поезда включены специальный вагон-приемная Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, вагон-сцена для представлений и даже кукольный театр. Посетить резиденцию и кукольный театр можно по билетам, на анимационную программу вход свободный.

Ранее стало известно, что карельский Дед Мороз вошёл в десятку самых популярных сказочных персонажей России.