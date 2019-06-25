В Петрозаводск приедет делегация из Евросоюза

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Визит состоится в сентябре, сообщили в Минэкономразвития Карелии.
В понедельник, 24 июня, состоялась встреча министра экономического развития и промышленности Карелии Павла Буренкова с главой политического отдела представительства Евросоюза в РФ Мирко Круппа.
В ходе встречи обсудили предложения в программу пребывания делегации такого высокого уровня, формат проведения презентации инвестиционной привлекательности республики и другие вопросы подготовки визита, который состоится в сентябре.
Основной целью сентябрьского мероприятия должна стать работа по налаживанию как торгово-экономического, так и гуманитарного сотрудничества между представителями ЕС и Карелией.
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