В Петрозаводск приедет поезд Деда Мороза

Передвижная резиденция Деда Мороза прибудет в столицу Карелии 2 января.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, 2 января в 10.10 поезд Деда Мороза прибудет на станцию Петрозаводск. Сказочный волшебник проведет в столице Карелии почти весь день. В 16.30 передвижная резиденция Деда Мороза отправится дальше. До этого времени маленьких и взрослых петрозаводчан на вокзале ждет развлекательная программа, которую проведет Городской дом культуры с участием творческих коллективов и аниматоров Петрозаводска.

Программа визита Деда Мороза:

9:30 - начало мероприятия

10:10 - прибытие поезда Деда Мороза

10:15 - официальная часть (на сцене у вокзала)

10:30 - концертно-развлекательная программа

13:00 - дневной выход Деда Мороза

13:15 - концертно-развлекательная программа

16:30 - прощание с Дедом Морозом и торжественное отправление поезда.