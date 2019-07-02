В Петрозаводск привезли копию Животворящего креста

27 июня в Петрозаводск прибыл автомобильный крестный ход "Святая Русь", организованный Магаданской областной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов, сообщили в Петрозаводской епархии.

В кафедральном соборе Александра Невского был совершен молебен о путешествующих. Участники крестного хода "Святая Русь" передали в дар собору икону Казанской Божией Матери "Державный Покров" и образ Пресвятой Богородицы "Магаданская".

Участники крестного хода намерены объехать всю Россию, Украину, Беларусь от самых восточных окраин и до западных границ — Могилев, Минск, Брест - и закончить путь в колыбели Русского Православия — Киеве - в день празднования Крещения Руси 28 июля 2019 года.

Главной святыней автомобильного молитвенного шествия является специально изготовленная копия Небоявленного Животворящего (именуемого Годеновским) Креста.

Кроме того, участники крестного хода привезли икону Божьей Матери "Магаданская", мироточивый образ святого благоверного великого князя Александра Невского с частицей мощей и другие святыни.