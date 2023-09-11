В Петрозаводск привезли зараженные фрукты

В партиях абрикосов, нектаринов и персиков выявили бурую монилиозную гниль.

Специалисты Россельхознадзора Карелии в партиях фруктов выявили наличие карантинного вредного организма.

Так, в партиях абрикосов, нектаринов, персиков, а также плоских персиков была выявлена бурая монилиозная гниль. Это подтвердила экспертиза.

Собственники зараженных фруктов приняли решение уничтожении этой продукции.

Бурая монилиозная гниль – вредоносное заболевание плодовых культур. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются, уточнили в Россельхознадзоре Карелии.