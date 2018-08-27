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Новости. Культура
07:25, 27 Августа 2018

В Петрозаводск в сентябре съедутся российские и зарубежные театры на фестиваль для молодых

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С 15 по 22 сентября в столице Карелии состоится Второй театральный фестиваль "Лифт. Карелия. Молодой театр", где покажут 22 спектакля.

Зрителей ждет встреча с коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Пскова, Вологды, Архангельска, Мытищ, Мирного, Лодейного Поля, Петрозаводска, Алматы (Казахстан) и Тромсе (Норвегия). 20 спектаклей будут показаны на всех театральных площадках Петрозаводска, два фестивальных спектакля пройдут в Кондопоге и в Олонце. Состоятся обсуждения конкурсных спектаклей с ведущими театральными критиками Москвы и Санкт-Петербурга. Также в программу фестиваля вошли семинары, мастер-классы и театральные лаборатории для гостей и участников, сообщает Министерство культуры Карелии.

Как отметили организаторы мероприятия, тема фестиваля отражена в подзаголовке "Молодой театр" – это театр молодых, для молодых и о молодых: афиша фестиваля объединила спектакли с возрастным цензом от 6+ до 18+. "Лифт" предлагает многоуровневый подход к тому, чтобы действительно сделать театральное действо интересным подросткам и молодежи. Более половины спектаклей фестиваля поставлены по современной драматургии.

Так, в проекте VR-спектакля "KOTI" Олега Николаенко по мотивам карело-финских обрядов и эпоса Калевала театр смело врывается в виртуальное пространство. В спектаклях "Дыня" и "Пираньи. Дневник 12-летнего" подняты острые проблемы, близкие подросткам. "Весело", "Легкие", "Порядок вещей" и "Имя" поднимают социальные, экологические, эстетические и даже философские вопросы, над которыми бьется поколение чуть постарше. Акцент интерактивного спектакля "Синдром Питера Пэна" делается на зрителе, и зал участвует в развитии действия наравне с актерами. В постановках "Это, девушки, война", "С вечера до полудня" и "Антарктида" переосмысляются разные периоды истории нашей страны с позиции нового поколения. Спектакли "Sound of silence", "Freudus fairytales", "Маленький принц" и "Дон Кихот" предлагают современное пластическое решение – от контерпорари-данса до клоунады. "Обломов", "Братья Карамазовы" и петрозаводские спектакли "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Пир во время чумы" и "Сад" предлагают зрителям актуальное прочтение классики – от Пушкина до Чехова. 

Напомним, первый фестиваль "Лифт", ставший преемником международного фестиваля камерных спектаклей "Ламбушка", прошел осенью 2014 года. Он был нацелен на привлечение к театральному диалогу подростков и молодежи, на расширение зрительской аудитории и создание театрального пространства, в котором зритель является одновременно и участником.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Карелии.

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