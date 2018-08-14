В Петрозаводск завтра придут дожди

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В среду, 15 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем не выше +20 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики ночью возможен кратковременный дождь; днем, преимущественно на юге, небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер ночью юго-западный, на юге юго-восточный, восточный слабый; днем восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +5, +10, на юге местами до +13 градусов по Цельсию. Днем +15, +20.
В Петрозаводске днем временами дождь.
Температура ночью +10, +12, а днем +16, +18 градусов.
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