В Петрозаводска автоледи на иномарке сбила 8-летнего ребенка (ФОТО)

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла на Перевалке.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария с участием 8-летнего ребенка произошла в районе дома № 9 по улице Софьи Ковалевской.

Там в 20.00 автомобиль Kia Rio, за рулем которого находилась 48-летняя женщина, сбила ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей. После этого автомобиль Kia врезался в припаркованный Jeep.

В результате ДТП ребенок получил травмы, было назначено амбулаторное лечение.