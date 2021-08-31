В Петрозаводска иномарка «расплавилась» из-за полыхающей рядом помойки (ФОТО)

В карельской столице повреждена машина, хозяин которой припарковался рядом с контейнерной площадкой, где случился пожар.

Детали корпуса автомобиля «Opel» оказались повреждены жаром от полыхающего вблизи пожара. Хозяин машины припарковался поблизости от мусорной площадки, которая загорелась. Об этом информирует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Сегодня ночью горела мусорка рядом с домом 8 по улице Калинина. Поплавился пластик на бедном Опеле», — сообщает автор поста.

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