В Петрозаводска юноша нашел банковскую карту на улице и пошел развлекаться

Девятнадцатилетний житель Прионежья прогулял чужие 5 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 19-летней горожанки. Девушка потеряла банковскую карту, пропажу обнаружила, когда на телефон стали приходить оповещения из банка, рассказали в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что карту нашел случайный прохожий – 19-летний житель Прионежья. Юноша воспользовался чужими деньгами по своему усмотрению – оплатил услуги в нескольких городских развлекательных учреждениях, часть потратил на продукты питания. Ущерб превысил 5 100 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске подросток нашел две банковских карты, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.