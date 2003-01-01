В Петрозаводске 1 октября пенсионеры могут ездить на троллейбусах и автобусах бесплатно

1 октября в честь Дня пожилого человека в Петрозаводске организован бесплатный проезд в троллейбусах и автобусах предприятия «Городской транспорт».
Ранее власти Петрозаводска объявили о введении бесплатного проезда для пенсионеров в городском общественном транспорте 1 октября, в День пожилого человека. Соответствующее заявление прозвучало на планерном совещании в мэрии карельской столицы.
В рамках празднования жители Петрозаводска от 60 лет смогут бесплатно проехать на всех автобусах и троллейбусах, кроме маршрутов № 3 и 25. На этих двух автобусах бесплатно смогут проехать граждане от 70 лет.
Льготой можно будет воспользоваться при предъявлении подтверждающих документов. Их необходимо показать кондуктору или водителю.
