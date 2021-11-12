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В Петрозаводске 10 человек были травмированы в результате ДТП с участием автобусов

Новости. Общество
11:11, 12 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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С начала 2021 года на территории Петрозаводска произошло 6 аварий, в которых участвовали автобусы.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, за 10 месяцев на территории города было зарегистрировано 6 аварий с участием автобусов, в которых 10 человек получили травмы.

С начала 2021 года автоинспекторы пресекли 225 нарушений водителями автобусов.

В целях предотвращения ДТП с участием маршрутного пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение ежедневных проверок автобусов.

Автоинспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями ПДД, а также режима труда и отдыха.

Ранее пассажиры маршрутки в Петрозаводске пожаловались на водителей, устроивших разборки посреди дороги.

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